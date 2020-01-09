СКА расторг контракт с сыном Игоря Ларионова из-за усугубившейся травмы

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба «армейского» клуба.
Сообщается, что у хоккеиста усугубилась травма, игроку требуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнёт подготовку к новому сезону. В нынешнем сезоне Ларионов выступал в ВХЛ за «СКА-Нева», но принял участие только в двух матчах.
Ларионов-младший родился и вырос в США и выступал в клубах CHL и USHL. В прошлом сезоне сын тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова играл за команду OHL «Винзор» (в восьми матчах набрал 2 (0+2) очка), за клубы USHL «Маскегон» и «Мэдисон» (в 25 матчах заработал 23 (8+15) очка). Летом Ларионов принял участие в лагере развития СКА.
- 9 января 2020
-
15:33
-
15:14
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00
-
09:34
-
09:15
-
08:50
-
08:40
-
08:15
-
08:02
-
07:36
-
07:19
-
07:11
-
07:06
-
06:59
-
06:12
-
05:19
-
05:07
-
04:46
-
03:00
- 8 января 2020
-
23:45