СКА расторг контракт с сыном Игоря Ларионова из-за усугубившейся травмы

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба «армейского» клуба.

Сообщается, что у хоккеиста усугубилась травма, игроку требуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнёт подготовку к новому сезону. В нынешнем сезоне Ларионов выступал в ВХЛ за «СКА-Нева», но принял участие только в двух матчах.

Ларионов-младший родился и вырос в США и выступал в клубах CHL и USHL. В прошлом сезоне сын тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова играл за команду OHL «Винзор» (в восьми матчах набрал 2 (0+2) очка), за клубы USHL «Маскегон» и «Мэдисон» (в 25 матчах заработал 23 (8+15) очка). Летом Ларионов принял участие в лагере развития СКА.

Сын Игоря Ларионова подписал контракт со «СКА-Нева»