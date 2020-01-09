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СКА расторг контракт с сыном Игоря Ларионова из-за усугубившейся травмы

СКА расторг контракт с сыном Игоря Ларионова из-за усугубившейся травмы
Хоккей / ВХЛ 0

Хоккейный клуб СКА расторг контракт с нападающим Игорем Ларионовым по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба «армейского» клуба.

Сообщается, что у хоккеиста усугубилась травма, игроку требуется дополнительное восстановление, которое он продолжит в Москве по индивидуальной программе. Затем форвард начнёт подготовку к новому сезону. В нынешнем сезоне Ларионов выступал в ВХЛ за «СКА-Нева», но принял участие только в двух матчах.

Ларионов-младший родился и вырос в США и выступал в клубах CHL и USHL. В прошлом сезоне сын тренера молодёжной сборной России Игоря Ларионова играл за команду OHL «Винзор» (в восьми матчах набрал 2 (0+2) очка), за клубы USHL «Маскегон» и «Мэдисон» (в 25 матчах заработал 23 (8+15) очка). Летом Ларионов принял участие в лагере развития СКА.

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