«Автомобилист» — «Адмирал»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев
Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 17:00 мск.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Батыршин — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников, Валитов, Плэтт — Литовченко — Хрипунов.
«Адмирал»:
Красоткин (Трушков);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Коннов;
Желдаков — Осипов, Глазачев — Силаев — Коростелёв;
Бобряшов — Давыдов, Пилипенко — Петров — Бутузов;
Островский — Угольников, Ломако — Мерескин — Лисин.
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