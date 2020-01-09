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«Автомобилист» — «Адмирал»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев

«Автомобилист» — «Адмирал»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 17:00 мск.

«Автомобилист»:

Коварж (Фомин);
Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;
Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;
Батыршин — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;
Овчинников, Валитов, Плэтт — Литовченко — Хрипунов.

«Адмирал»:

Красоткин (Трушков);
Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Коннов;
Желдаков — Осипов, Глазачев — Силаев — Коростелёв;
Бобряшов — Давыдов, Пилипенко — Петров — Бутузов;
Островский — Угольников, Ломако — Мерескин — Лисин.

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