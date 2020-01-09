«Автомобилист» — «Адмирал»: Дацюк сыграет в третьем звене хозяев

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и «Адмирала» из Владивостока на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча в Екатеринбурге состоится сегодня, 9 января, начало матча — в 17:00 мск.



«Автомобилист»:



Коварж (Фомин);

Гуркин — Василевский, Доус — Мэйсек — Голышев;

Березин — Трямкин, Мозер — Холланд — Секстон;

Батыршин — Мамкин, Белоусов — Дацюк — Гареев;

Овчинников, Валитов, Плэтт — Литовченко — Хрипунов.



«Адмирал»:



Красоткин (Трушков);

Альмквист — Лалонд, Бакош — Юнг — Коннов;

Желдаков — Осипов, Глазачев — Силаев — Коростелёв;

Бобряшов — Давыдов, Пилипенко — Петров — Бутузов;

Островский — Угольников, Ломако — Мерескин — Лисин.