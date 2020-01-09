Хайнс: я не очень хорошо знаю игроков «Нэшвилла», а они — меня
Новый главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс поделился впечатлениями от первого матча во главе команды, в котором «хищники» уступили «Бостон Брюинз» со счётом 2:6. Ранее Хайнс тренировал «Нью-Джерси Дэвилз», откуда его уволили месяц назад.
«Нам не удалось быстро перестроиться, в таких матчах сложно вести игру. Я ещё не очень хорошо знаю игроков, а они — меня. Но отдаю ребятам должное, они провели день очень профессионально. Это была хорошая игра, хотя её результат нам не понравился. В любом случае это дало тренерскому штабу чёткое представление о том, что нужно изменить в следующем матче», — приводит слова Хайнса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
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