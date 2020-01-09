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«Головой он был не в команде». Бурк рассказал, почему в 2005 году обменял Сергея Фёдорова

«Головой он был не в команде». Бурк рассказал, почему в 2005 году обменял Сергея Фёдорова
Хоккей / НХЛ 0

Известный функционер Брайан Бурк в подкасте Spittin Chiclets рассказал, почему в 2005 году выменял Сергея Фёдорова из «Анахайм Дакс».

«Мне совсем не нравилась наша раздевалка в том первом сезоне после локаута. Я уважаю Сергея Фёдорова, он заслуженно входит в Зал хоккейной славы, но тогда головой он был не в команде. Сергей проводил много времени в Лос-Анджелесе, и у нас не было настоящего, правильного лидера в раздевалке, с которого молодёжь могла брать пример.

И я вызвал в офис Перри и Гецлафа и сказал им: „Парни, я сейчас приму самое несправедливое решение в карьере, но вы поедете в АХЛ. Вы не сможете научиться полезному у тех, кто не отдается игре полностью. Вы получите плохой пример от тех, кто не хочет побеждать. Езжайте в АХЛ, порвите там всех, а я пока избавлюсь от тех, кто нам не нужен“.

Перри и Гецлаф поехали в АХЛ, порвали там всех, а когда я обменял Фёдорова, то вызвал их обратно. Мне кажется, что успех Райана и Кори в НХЛ это в том числе и моя заслуга. Я поставил перед ними высокую планку, и когда они вновь оказались в „Анахайме“, то брали пример с Нидермайера и Селянне, а не Фёдорова. Сергей — отличный игрок, я не наезжаю на него, но тогда он был не с нами», — приводит слова Бурка Телеграм-канал «Эпицентр».

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