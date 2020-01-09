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Игра для знатоков хоккея и других зимних видов спорта

Игра для знатоков хоккея и других зимних видов спорта
Хоккей / Прочие 0

«Чемпионат» совместно с Quiz Time подготовил новогодний подарок всем любителям хоккея, биатлона и фигурного катания.

Мы проведём единственный в своём роде квиз по зимним видам спорта. Интеллектуальные зимние олимпийские игры пройдут в Москве 15 января, начало — в 20:00, в баре «Бауман» (м. «Бауманская», ул. Фридриха Энгельса, 20, стр. 1). Вопросы посвящены знаменитым спортсменам, крупным соревнованиям, событиям и командам. Если вы помните победы в Пхёнчхане и на других Олимпиадах, различаете фигуристок и сможете отличить прямой эфир ЧМ по хоккею от повтора девятилетней давности, то смело регистрируйтесь прямо сейчас!

Собирайте команду от двух до семи человек, приходите на игру, и вам раздадут специальные пульты для ответов. В каждом раунде вам будут предлагать ответы, но, чтобы дать правильный, не всегда достаточно знаний. Вам могут помочь логика и чувство юмора. Все участники регулярно будут видеть турнирную таблицу, чтобы в процессе игры принимать необходимые решения. В нашей игре, как и в спорте, важна скорость и тактика.

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