«Из России с любовью». Российский защитник жёстко нокаутировал американца
В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги российский защитник «Рокфорда» Дмитрий Осипов подрался с американским форвардом «Манитобы» Клинтом Суесом. Россиянин уверенно нокаутировал соперника. Видео в «твиттере» клуба подписано: «Из России с любовью».
Посмотреть видео драки можно в «твиттере» «Рокфорда».
23-летний Осипов выступает в различных лигах Северной Америки с 2013 года. Защитник — воспитанник хоккейной школы «Русь» в Москве. В текущем регулярном чемпионате АХЛ Осипов принял участие в 12 матчах, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности "+1" и 19 минутах штрафного времени.
Осипов не был задрафтован ни одним клубом Национальной хоккейной лиги, в КХЛ права на него принадлежат «Амуру».
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