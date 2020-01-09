Шестёркин должен сыграть с «Нью-Джерси». Это будет его второй матч в НХЛ
Россиянин Игорь Шестёркин провёл тренировку с «Нью-Йорк Рейнджерс» в качестве основного вратаря, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Дэн Розен. В качестве второго вратаря занимался Хенрик Лундквист. Напомним, в следующем матче «рейнджеры» встретятся с «Нью-Джерси Дэвилз».
Напомним, 8 января Шестёркин провёл свой дебютный матч в НХЛ. Во встрече с «Колорадо Эвеланш» россиянин отразил 29 из 32 бросков.
Игорь был задрафтован «Нью-Йорк Рейнджерс» в четвёртом раунде под общим 118-м номером в 2014 году. Шестёркин проводит свой первый сезон в США, на протяжении первой части сезона выступая за «Хартфорд Вулф Пэк». До этого Игорь на протяжении пяти сезонов выступал в КХЛ за санкт-петербургский СКА.
«По дороге на арену дрожали руки». Шестёркин выиграл первый матч за «Рейнджерс»
А Артемий Панарин набрал три очка и стал шестым бомбардиром сезона НХЛ.
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