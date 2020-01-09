Расмуссен: проблем с физикой у игроков «Металлурга» нет, нужно лучше играть все периоды

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (4:3).



«Что случилось в третьем периоде? Я бы не сказал, что произошло что-то необычное, но, хоть мы и выиграли, нам всё равно нужно работать над собой и играть всё лучше и лучше.



«Металлургу» не хватило сил? Нет, я так не думаю. Мы готовились к такому графику, физика – не проблема. Да, мы работаем в тяжёлом темпе, но и отдыха у нас есть столько, сколько нужно. Физических проблем нет. Просто надо лучше играть все периоды.



Сопернику нечего было терять, они проигрывали четыре шайбы и, возможно, стали более агрессивны в атаке. Но это не должно было стать для нас проблемой, мы должны были с этим разобраться и не дать им вернуться в игру», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».