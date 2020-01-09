Расмуссен: проблем с физикой у игроков «Металлурга» нет, нужно лучше играть все периоды

Нападающий «Металлурга» Деннис Расмуссен поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с хабаровским «Амуром» (4:3).
«Что случилось в третьем периоде? Я бы не сказал, что произошло что-то необычное, но, хоть мы и выиграли, нам всё равно нужно работать над собой и играть всё лучше и лучше.
«Металлургу» не хватило сил? Нет, я так не думаю. Мы готовились к такому графику, физика – не проблема. Да, мы работаем в тяжёлом темпе, но и отдыха у нас есть столько, сколько нужно. Физических проблем нет. Просто надо лучше играть все периоды.
Сопернику нечего было терять, они проигрывали четыре шайбы и, возможно, стали более агрессивны в атаке. Но это не должно было стать для нас проблемой, мы должны были с этим разобраться и не дать им вернуться в игру», — цитирует игрока официальный сайт «Металлурга».
- 9 января 2020
-
20:30
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:42
-
19:16
-
19:14
-
19:01
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:25
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:14
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:10
-
12:55
-
12:35
-
12:10
-
11:59
-
11:35
-
11:10
-
10:45
-
10:22
-
10:00