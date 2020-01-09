И. Воробьёв — о провале в третьем периоде: рано поверили в успех этого мероприятия
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился впечатлениями от домашнего матча с хабаровским «Амуром» (4:3). Напомним, в третьем периоде магнитогорский клуб пропустил три шайбы и с трудом удержал преимущество в счёте.
«У нас два периода были хорошими, а потом мы очень рано поверили в успех мероприятия. Игра длится 60 минут, сейчас был серьёзный разговор после третьего периода. Играть надо весь матч.
Стоит отметить второе звено? Они забили, они и пропустили. Тут есть сыгранность в атаке, но ведь сейчас нет хоккея в одну сторону. В две стороны надо играть», — приводит слова специалиста официальный сайт магнитогорского клуба.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Металлург» едва не упустил преимущество в четыре шайбы, но одолел «Амур»
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