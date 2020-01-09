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«Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных и отправил Шоу на драфт отказов

«Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных и отправил Шоу на драфт отказов
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов выведен из списка травмированных, информирует канадская команда в «Твиттере». Ранее сообщалось, что российский хоккеист не сыграет до перерыва на Матч звёзд, который пройдёт 25 января. Куликов получил повреждение в первом периоде встречи с «Анахайм Дакс», попав под силовой приём.

Кроме того, «Виннипег» отправил на драфт отказов форварда Логана Шоу.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

29-летний Куликов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч.

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