«Виннипег» вывел Куликова из списка травмированных и отправил Шоу на драфт отказов
Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов выведен из списка травмированных, информирует канадская команда в «Твиттере». Ранее сообщалось, что российский хоккеист не сыграет до перерыва на Матч звёзд, который пройдёт 25 января. Куликов получил повреждение в первом периоде встречи с «Анахайм Дакс», попав под силовой приём.
Кроме того, «Виннипег» отправил на драфт отказов форварда Логана Шоу.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
29-летний Куликов в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 25 встречах, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности «+2» и 18 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 19 с половиной минут за матч.
Читайте также
- 9 января 2020
-
22:11
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:30
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:42
-
19:16
-
19:14
-
19:01
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:25
-
16:58
-
16:27
-
16:11
-
15:33
-
15:14
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:05
-
13:40
-
13:21
-
13:10
-
12:55
-
12:35
Партнерский контент