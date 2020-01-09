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Лучший бомбардир «Сан-Хосе» Кутюр выбыл на несколько недель

Лучший бомбардир «Сан-Хосе» Кутюр выбыл на несколько недель
Хоккей / НХЛ 0

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, информирует официальный сайт американской команды. Форвард получил повреждение в матче с «Сент-Луис Блюз».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

30-летний Кутюр в текущем регулярном чемпионате является лучшим бомбардиром команды. Нападающий принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 36 (14+22) баллов при показателе полезности «–1» и 18 минутах штрафного времени. В среднем Кутюр проводит на льду почти 19 минут за матч.

Ранее капитаном «Сан-Хосе» был нападающий Джо Павелски. В межсезонье он покинул команду в статусе свободного агента и подписал контракт с «Даллас Старз».

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