Лучший бомбардир «Сан-Хосе» Кутюр выбыл на несколько недель

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр выбыл из строя на несколько недель из-за травмы, информирует официальный сайт американской команды. Форвард получил повреждение в матче с «Сент-Луис Блюз».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



30-летний Кутюр в текущем регулярном чемпионате является лучшим бомбардиром команды. Нападающий принял участие в 45 матчах, записав на свой счёт 36 (14+22) баллов при показателе полезности «–1» и 18 минутах штрафного времени. В среднем Кутюр проводит на льду почти 19 минут за матч.



Ранее капитаном «Сан-Хосе» был нападающий Джо Павелски. В межсезонье он покинул команду в статусе свободного агента и подписал контракт с «Даллас Старз».