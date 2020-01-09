Светлов: «Адмирал» прозевал начало матча, «Автомобилист» получил классный задел

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов поделился впечатлениями от гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом». Его команда проиграла со счётом 2:5.



«Поздравляю «Автомобилист» с хорошей игрой. Начало встречи мы прозевали — пропустили два гола. Скажем так, нам не повезло в той ситуации. 2:0 — классный задел для такой команды, как «Автомобилист». Во втором периоде мы стали действовать активно, появились моменты. Забросили гол, почувствовав, что можем на равных играть с соперником. Но в начале третьего периода нахватали много ненужных удалений, лидеры наелись в большинстве. И в концовке было тяжело выравнять игру. В целом матчем доволен, жаль, что совершили столько ошибок», — цитирует Светлова официальный сайт КХЛ.