Галузин: не сказал бы, что от встречи с «Торпедо» были дополнительные эмоции

Нападающий «Ак Барса» Владимир Галузин поделился впечатлениями от матча с «Торпедо» (1:4).



«Первое, из-за чего мы проиграли, — это потери, очень много пришлось догонять соперника. Это стало одной из причин, где-то не повезло, но мы сами в этом виноваты.



Первый гол за «Ак Барс» — в ворота родной команды? Не сказал бы, что это какие-то дополнительные эмоции. Выходил, настраивался как на обычный матч. Никакого волнения не было», — приводит слова Галузина официальный сайт «Ак Барса».



Команда хозяев открыла счёт на девятой минуте, точным броском отметился нападающий Владимир Галузин. На 27-й минуте «Торпедо» восстановило равновесие на табло, заброшенную шайбу на свой счёт записал форвард Антон Шенфельд. Немногим позже подопечные Дэвида Немировски вышли вперёд, гол забил нападающий Данил Веряев. На 48-й минуте дубль Шенфельда упрочил преимущество «Торпедо». Точку в матче поставил Веряев, тоже сделавший дубль.

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