Егор Замула выбыл до конца сезона. Он играл с травмой на МЧМ-2020
Защитник молодёжной сборной России Егор Замула заявил, что не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Напомним, несколько дней назад национальная команда вернулась с молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, где завоевала серебряные медали. В финальном матче россияне проиграли сборной Канады (3:4).
«Мой сезон закончен. Давно должен был уйти на больничный, но очень хотел сыграть на МЧМ и сыграл. О проблемах никому не говорил, ещё бы не взяли на турнир. Но после чемпионата мира всё стало ясно, и через десять дней ложусь на операцию. Восстановление займёт 3–4 месяца», — приводит слова Замулы «Спорт-экспресс».
Защитник в нынешнем сезоне защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.
«Двое позвонили, поздравляли с победой на МЧМ». Сборная России вернулась домой
Команда Валерия Брагина привезла в столицу серебряные медали, но многие думали, что золотые.
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