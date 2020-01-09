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Егор Замула выбыл до конца сезона. Он играл с травмой на МЧМ-2020

Егор Замула выбыл до конца сезона. Он играл с травмой на МЧМ-2020
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула заявил, что не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы. Напомним, несколько дней назад национальная команда вернулась с молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, где завоевала серебряные медали. В финальном матче россияне проиграли сборной Канады (3:4).

«Мой сезон закончен. Давно должен был уйти на больничный, но очень хотел сыграть на МЧМ и сыграл. О проблемах никому не говорил, ещё бы не взяли на турнир. Но после чемпионата мира всё стало ясно, и через десять дней ложусь на операцию. Восстановление займёт 3–4 месяца», — приводит слова Замулы «Спорт-экспресс».

Защитник в нынешнем сезоне защищал цвета клуба WHL «Калгари Хитмен» и записал на свой счёт 28 (7+21) баллов.

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