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Панарин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео

Панарин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. За «Рейнджерс» голы на свой счёт записали российский нападающий Артемий Панарин, защитник Тони Деанджело и форвард Крис Крайдер. За «Нью Джерси» забил Кевин Руни.

Видео с голом Панарина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, россиянин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на счету игрока 59 очков (24+35) в нынешнем сезоне, которые он набрал в 43 играх.

Всего в карьере Национальной хоккейной лиге Панарин провёл 365 матчей, в которых забил 140 голов и сделал 239 результативных передач.

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