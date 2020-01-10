М. Сергачёв в матче с «Аризоной» забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Видео
В Тампе на стадионе Амали-Арена проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризона Койотс».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. Забитыми голами отличились Алекс Киллорн и Михаил Сергачёв.
Видео с голом Сергачёва можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, российский защитник забил 7-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 23 очка (7+16), которые он набрал в 42 играх.
Всего в Национальной хоккейной лиге Сергачёв провел 201 матч, в которых забил 22 гола и сделал 73 результативные передачи.
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