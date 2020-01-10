Дадонов забросил 19-ю шайбу в сезоне НХЛ. Видео

В городе Санрайз (штат Флорида) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Ванкувер Кэнакс».

На момент написания новости команды отыграли один период. Хозяева площадки ведут со счётом 3:1. В составе «Флориды» отличились Ноэль Аччари, Марк Писик, российский нападающий Евгений Дадонов и Майк Хоффман. Единственный гол «Ванкурвера» на счету Брока Босера.

Видео с голом Дадонова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Эта шайба стала для Дадонова 19-й в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Сейчас на его счету 35 очков (19+16), которые он набрал в 44 играх.

Всего в карьере Национальной хоккейной лиги Дадонов провёл 255 матчей, в которых забил 85 голов и сделал 105 результативных передач.