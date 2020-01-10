Кучеров оформил дубль за две минуты в матче с «Аризоной». Видео
В Тампе (штат Флорида) на стадионе «Амали-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».
На момент написания новости идёт второй период, «Тампа» ведёт со счётом 4:0. Российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль меньше, чем за две минуты. Ранее за «Тампу» заброшенной шайбой отличился защитник Михаил Сергачёв.
Видео с голом Никиты Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Кучеров забил 16-й и 17-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 49 очков (17+32), которые он набрал в 41-й игре.
Всего в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 489 матчей, в которых забил 205 голов и сделал 306 результативных передач.
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