Кучеров оформил дубль за две минуты в матче с «Аризоной». Видео

В Тампе (штат Флорида) на стадионе «Амали-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Аризону Койотс».

На момент написания новости идёт второй период, «Тампа» ведёт со счётом 4:0. Российский нападающий Никита Кучеров оформил дубль меньше, чем за две минуты. Ранее за «Тампу» заброшенной шайбой отличился защитник Михаил Сергачёв.

Видео с голом Никиты Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Кучеров забил 16-й и 17-й гол в сезоне Национальной хоккейной лиги. Теперь на его счету 49 очков (17+32), которые он набрал в 41-й игре.

Всего в Национальной хоккейной лиге Кучеров провёл 489 матчей, в которых забил 205 голов и сделал 306 результативных передач.