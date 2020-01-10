Защитник «Рейнджерс» Деанджело оформил хет-трик и сделал 2 передачи за два периода

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. В составе «Рейнджерс» 5 очков набрал американский защитник Тони Деанджело. На его счету 3 гола и 2 результативные передачи. Также за «Рейнджерс» отличился российский нападающий Артемий Панарин и ещё одну шайбу забросил Крис Крайдер.
Видео с третьим голом Деанджело можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, теперь на счету Деанджело 11 голов и 25 результативных передач, которые он набрал в 43 играх сезона НХЛ.
Всего в национальной хоккейной лиге он провёл 175 матчей, в которых забил 20 голов и сделал 68 результативных передач.
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