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Панарин набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. Видео

Панарин набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости начался третий период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.

Видео с передачей Панарина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, российский форвард набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. На счету игрока 24 гола и 26 результативных передач, которые он набрал в 43-х играх.

Всего в карьере в Национальной хоккейной лиге Панарин провёл 365 матчей, в которых забил 140 голов и сделал 240 результативных передач.

Панарин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео
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