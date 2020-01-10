Панарин набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. Видео
В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости начался третий период. Счёт в матче 5:3 в пользу хозяев. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин забил гол и сделал результативную передачу.
Видео с передачей Панарина можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, российский форвард набрал 60-е очко в сезоне НХЛ. На счету игрока 24 гола и 26 результативных передач, которые он набрал в 43-х играх.
Всего в карьере в Национальной хоккейной лиге Панарин провёл 365 матчей, в которых забил 140 голов и сделал 240 результативных передач.
Панарин забил 24-й гол в сезоне НХЛ. Видео
Читайте также
- 10 января 2020
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
-
00:00
- 9 января 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:11
-
23:00
-
22:43
-
22:29
-
22:11
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:30
-
20:12
-
20:04
-
19:58
-
19:42
-
19:16
-
19:14
-
19:01
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:25
Партнерский контент