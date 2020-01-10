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3 очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Дэвилз»

3 очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Дэвилз»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Игроки «Дэвилз» уступили в 3-й игре подряд.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды. В лиге он занимает 6-е место.

Россиянин Павел Бучневич провёл на площадке 17 минут и 47 секунд, отметившись 1 результативной передачей.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который провёл 2-ю игру в составе «синерубашечников», отразил 46 бросков из 49.

Игровое время нападающего «Дэвилз» Никиты Гусева составило 14 минут и 30 секунд. Ему удалось отметиться 1 голевой передачей. Теперь на его счету 25 (7+18) очков в 40 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 46 очков в 43 матчах, занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси Дэвилз» (37) – 15-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
6 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Панарин (Деанджело, Фокс) – 05:42' (5x5)   1:1 Руни (Заха) – 08:06' (4x5)   2:1 Деанджело (Зибанеджад, Крайдер) – 09:47' (5x5)   3:1 Крайдер (Деанджело, Зибанеджад) – 12:16' (5x4)   3:2 Коулман (Сиверсон, Зейджак) – 18:10' (5x5)   3:3 Коулман (Сиверсон, Гусев) – 28:56' (5x5)   4:3 Деанджело (Стаал, Бучневич) – 32:08' (5x5)   5:3 Деанджело (Строум, Панарин) – 35:02' (5x4)   6:3 Фаст (Строум, Панарин) – 52:56' (5x5)
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