3 очка Панарина и 46 сейвов Шестёркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Дэвилз»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3. Игроки «Дэвилз» уступили в 3-й игре подряд.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды. В лиге он занимает 6-е место.

Россиянин Павел Бучневич провёл на площадке 17 минут и 47 секунд, отметившись 1 результативной передачей.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, который провёл 2-ю игру в составе «синерубашечников», отразил 46 бросков из 49.

Игровое время нападающего «Дэвилз» Никиты Гусева составило 14 минут и 30 секунд. Ему удалось отметиться 1 голевой передачей. Теперь на его счету 25 (7+18) очков в 40 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 46 очков в 43 матчах, занимает 11-е место в Восточной конференции, «Нью-Джерси Дэвилз» (37) – 15-е.