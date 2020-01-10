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Шестёркин показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам для голкиперов-новичков

Шестёркин показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам для голкиперов-новичков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49. Он показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам за матч для голкиперов-новичков. Рекорд принадлежит Майку Рихтеру (59), на втором месте располагается Александр Георгиев (48). Также 46 сейвов делал Джон Ванбисбрук.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды.

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