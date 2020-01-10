«Рейнджерс» в «Твиттере» — о голевом моменте «Нью-Джерси»: Шестёркин сказал нет. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49. Один из сейвов российского голкипера отметила пресс-служба «синерубашечников». «Шести сказал нет», — гласит сообщение «Рейнджерс» в «Твиттере».

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Рейнджерс».

Шестёркин показал третий результат в истории «Рейнджерс» по сейвам за матч для голкиперов-новичков. Рекорд принадлежит Майку Рихтеру (59), на втором месте располагается Александр Георгиев (48). Также 46 сейвов делал Джон Ванбисбрук.