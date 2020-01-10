Пастрняк оформил хет-трик и лидирует в гонке снайперов НХЛ с 35 голами в 45 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» обыграл «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 5:4 в пользу команды Брюса Кэссиди.

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк в третий раз в нынешнем сезоне забросил 3+ шайбы за матч. Это был второй хет-трик чешского нападающего в чемпионате. Также ранее Давид оформил покер. Таким образом, Пастрняк упрочил лидерство в гонке снайперов – на его счету стало 35 голов в 45 матчах сезона.

На втором месте в зачёте снайперов располагается Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» (31 гол), тройку лучших замыкает Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» (27). Следом располагаются Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (по 26).