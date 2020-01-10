Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Гол Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»

Гол Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Пантерз».

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом в этой встрече, набрав 35-е (19+16) очко в 44 играх. Он провёл на льду 16 минут и 59 секунд, завершив игру с показателем полезности «+1».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.

После 7-матчевой победной серии «Ванкувер» проигрывает во 2-й игре кряду.

«Флорида Пантерз» с 51 очком в 44 матчах занимает 9-е место на Востоке. «Ванкувер Кэнакс» (50) – 9-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Аччари (Трочек) – 01:00' (5x5)   2:0 Писик (Севьюр, Бойл) – 03:01' (5x5)   2:1 Бёзер (Майерс, Петтерссон) – 06:51' (5x5)   3:1 Дадонов (Барков, Юбердо) – 18:53' (5x5)   4:1 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 23:40' (5x4)   5:1 Аччари (Экблад, Коннолли) – 46:55' (5x5)   5:2 Мотт (Бигл, Шаллер) – 52:14' (5x5)

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл на домашнем льду «Виннипег Джетс» со счётом 5:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Элерс, Шайфли) – 07:35' (5x5)   1:1 Пастрняк (Нордстрём, Курали) – 17:14' (5x5)   1:2 Копп (Моррисси, Элерс) – 26:00' (5x4)   2:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 29:41' (5x4)   3:2 Дебраск – 38:49' (5x5)   3:3 Пионк (Уилер, Лайне) – 39:52' (5x4)   3:4 Шайфли (Коннор, Куликов) – 47:50' (5x5)   4:4 Пастрняк (Крейчи, Дебраск) – 51:13' (5x5)   5:4 Дебраск (Макэвой, Грызлик) – 51:46' (5x5)
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020