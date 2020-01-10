Гол Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Пантерз».

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом в этой встрече, набрав 35-е (19+16) очко в 44 играх. Он провёл на льду 16 минут и 59 секунд, завершив игру с показателем полезности «+1».

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.

После 7-матчевой победной серии «Ванкувер» проигрывает во 2-й игре кряду.

«Флорида Пантерз» с 51 очком в 44 матчах занимает 9-е место на Востоке. «Ванкувер Кэнакс» (50) – 9-е на Западе.

В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл на домашнем льду «Виннипег Джетс» со счётом 5:4.