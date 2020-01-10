Гол Дадонова и 30 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Ванкувер»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» обыграл «Ванкувер Кэнакс». Встреча проходила на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и завершилась со счётом 5:2 в пользу «Пантерз».
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом в этой встрече, набрав 35-е (19+16) очко в 44 играх. Он провёл на льду 16 минут и 59 секунд, завершив игру с показателем полезности «+1».
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 32.
После 7-матчевой победной серии «Ванкувер» проигрывает во 2-й игре кряду.
«Флорида Пантерз» с 51 очком в 44 матчах занимает 9-е место на Востоке. «Ванкувер Кэнакс» (50) – 9-е на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Аччари (Трочек) – 01:00' (5x5) 2:0 Писик (Севьюр, Бойл) – 03:01' (5x5) 2:1 Бёзер (Майерс, Петтерссон) – 06:51' (5x5) 3:1 Дадонов (Барков, Юбердо) – 18:53' (5x5) 4:1 Хоффман (Юбердо, Яндл) – 23:40' (5x4) 5:1 Аччари (Экблад, Коннолли) – 46:55' (5x5) 5:2 Мотт (Бигл, Шаллер) – 52:14' (5x5)
В другом матче «Бостон Брюинз» обыграл на домашнем льду «Виннипег Джетс» со счётом 5:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Коннор (Элерс, Шайфли) – 07:35' (5x5) 1:1 Пастрняк (Нордстрём, Курали) – 17:14' (5x5) 1:2 Копп (Моррисси, Элерс) – 26:00' (5x4) 2:2 Пастрняк (Крюг, Маршан) – 29:41' (5x4) 3:2 Дебраск – 38:49' (5x5) 3:3 Пионк (Уилер, Лайне) – 39:52' (5x4) 3:4 Шайфли (Коннор, Куликов) – 47:50' (5x5) 4:4 Пастрняк (Крейчи, Дебраск) – 51:13' (5x5) 5:4 Дебраск (Макэвой, Грызлик) – 51:46' (5x5)
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