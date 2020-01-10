Шестёркин — шестой голкипер в истории «Рейнджерс», выигравший первые два матча в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49. Он стал шестым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим первые два матча в НХЛ. Ранее подобного достижения добились Лорн Шабо, Джим Генри, Марсель Пайе, Джон Ванбисбрук и Маккензи Скапски.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, проведя на льду 18 минут и 39 секунд при показателе полезности «+1». Теперь на его счету 61 (24+37) очко в 43 матчах. Он является лучшим бомбардиром команды.
Шестёркин выиграл дебютный матч в НХЛ, войдя в историю «Рейнджерс»
Читайте также
- 10 января 2020
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:56
-
05:52
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
-
00:00
- 9 января 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:11
-
23:00
-
22:43
-
22:29
-
22:11
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:30
-
20:12
Партнерский контент