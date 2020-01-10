«Монреаль» уступил в 8-й игре кряду. Ковальчук без очков и с «-1»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий Илья Ковальчук проводил 3-ю игру в составе «Монреаля», которая стала для него юбилейной 900-й в НХЛ. Он провёл на льду 18 минут и 36 секунд, отметился 2 бросками и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Монреаль» уступил в 8-й игре кряду, а «Эдмонтон» выиграл 3-ю игру подряд.
«Монреаль Канадиенс» занимает 13-е место на Востоке, имея в своём активе 43 очка. «Эдмонтон Ойлерз» (53) – 6-е на Западе.
В другом матче «Сент-Луис Блюз» крупно обыграл на домашнем льду «Баффало Сэйбрз» — 5:1.
Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв не набрал очков. Его игровое время составило 13 минут и 28 секунд. Он отметился 2 силовыми приёмами. Процент выигранных вбрасываний составил 25%.
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