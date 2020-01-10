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«Монреаль» уступил в 8-й игре кряду. Ковальчук без очков и с «-1»

«Монреаль» уступил в 8-й игре кряду. Ковальчук без очков и с «-1»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий Илья Ковальчук проводил 3-ю игру в составе «Монреаля», которая стала для него юбилейной 900-й в НХЛ. Он провёл на льду 18 минут и 36 секунд, отметился 2 бросками и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Монреаль» уступил в 8-й игре кряду, а «Эдмонтон» выиграл 3-ю игру подряд.

«Монреаль Канадиенс» занимает 13-е место на Востоке, имея в своём активе 43 очка. «Эдмонтон Ойлерз» (53) – 6-е на Западе.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Дано (Татар, Питри) – 12:35' (5x5)   2:0 Котканиеми (Лехконен, Кулак) – 22:24' (5x5)   2:1 Шихан (Нюгорд, Ларссон) – 27:16' (5x5)   2:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 42:16' (5x4)   2:3 Чиассон (Клефбом, Расселл) – 49:40' (5x5)   2:4 Арчибальд (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль) – 59:25' (en)

В другом матче «Сент-Луис Блюз» крупно обыграл на домашнем льду «Баффало Сэйбрз» — 5:1.

Нападающий «Блюз» Иван Барбашёв не набрал очков. Его игровое время составило 13 минут и 28 секунд. Он отметился 2 силовыми приёмами. Процент выигранных вбрасываний составил 25%.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Томас (Бозак, Стин) – 04:47' (5x5)   2:0 Бозак (Томас, Миккола) – 13:29' (5x5)   2:1 Айкел (Райнхарт, Далин) – 24:22' (5x5)   3:1 Перрон (Шенн, Шварц) – 30:17' (5x4)   4:1 Стин (Томас, Бозак) – 45:36' (5x5)   5:1 Стин (О'Райлли) – 55:18' (en)
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