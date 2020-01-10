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Нападающий «Сан-Хосе» Торнтон вышел на 11-е место по матчам за карьеру в НХЛ

Нападающий «Сан-Хосе» Торнтон вышел на 11-е место по матчам за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (0:0, завершён первый период).

Для легендарного форварда «Шаркс» Джо Торнтона эта встреча стала 1612-й за карьеру в НХЛ. Канадский ветеран вышел на 11-е место в истории НХЛ по количеству матчей, повторив результат Рэя Бурка. Следующей целью для Джо являются позиции Ларри Мёрфи (1615).

Рекорд принадлежит Горди Хоу (1767), второе место занимает Марк Мессье (1756), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (1733). В топ-5 также входят Рон Фрэнсис (1731) и форвард «Шаркс» Патрик Марло (1699). На шестом месте находится Марк Рекки (1652), седьмым следует Крис Челиос (1651). В десятке также располагаются Дэйв Андрейчак (1639) и Скотт Стивенс (1635).

Торнтон, Марло и Хара сыграли хотя бы по матчу в НХЛ в четырёх десятилетиях
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