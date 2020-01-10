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Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.

Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нэшвилла».

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин в этом матче отметился результативной передачей на американца Колина Блэквелла, который забросил первую шайбу в карьере.

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