Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне забил гол броском через всю площадку. Видео

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.

Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Нэшвилла».

Российский форвард «Предаторз» Яков Тренин в этом матче отметился результативной передачей на американца Колина Блэквелла, который забросил первую шайбу в карьере.