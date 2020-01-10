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Нападающий «Далласа» Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне

Нападающий «Далласа» Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит на стадионе «Хонда-центр». В ходе второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Обе шайбы команды Рика Боунесса на данный момент забросили российские форварды. Счёт в матче открыл Денис Гурьянов, а удвоил перевес Александр Радулов. Для Александра эта заброшенная шайба стала 13-й в нынешнем сезоне. Его ассистентами выступили голкипер Бен Бишоп и форвард Тайлер Сегин.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

На счету Радулова стало 13 голов и 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 36 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводит на льду чуть больше 17 минут.

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