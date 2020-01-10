Нападающий «Далласа» Радулов забросил 13-ю шайбу в сезоне
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимает «Даллас Старз». Встреча проходит на стадионе «Хонда-центр». В ходе второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.
Обе шайбы команды Рика Боунесса на данный момент забросили российские форварды. Счёт в матче открыл Денис Гурьянов, а удвоил перевес Александр Радулов. Для Александра эта заброшенная шайба стала 13-й в нынешнем сезоне. Его ассистентами выступили голкипер Бен Бишоп и форвард Тайлер Сегин.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
На счету Радулова стало 13 голов и 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+13" и 36 минутах штрафного времени. В среднем за матч он проводит на льду чуть больше 17 минут.
«Анахайм» — «Даллас»: Гурьянов забросил свою 10-ю шайбу в сезоне
Читайте также
- 10 января 2020
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:56
-
05:52
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
-
00:00
- 9 января 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:11
-
23:00
-
22:43
-
22:29
-
22:11
-
21:49
-
21:43
-
21:42
-
21:18
-
21:10
-
20:55
-
20:30
Партнерский контент