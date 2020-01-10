Деанджело стал вторым защитником в истории «Рейнджерс» с пятью очками в одном матче
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
Главным героем матча стал защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело. Американец оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Деанджело повторил клубное достижение Брайана Лича 25-летней давности. До настоящего момента Лич был единственным защитником в истории «синерубашечников», кому удавалось набрать пять очков в одном матче.
В 1989 году Брайан забил гол и сделал четыре голевые передачи в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», а спустя шесть лет пять раз ассистировал партнёрам во встрече с «Питтсбург Пингвинз».
Тренер «Рейнджерс»: если бы Деанджело не бросил, то я усадил бы его в запас
Читайте также
- 10 января 2020
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:56
-
05:52
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
-
00:00
- 9 января 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:11
-
23:00
-
22:43
-
22:29
-
22:11
-
21:49
-
21:43
Партнерский контент