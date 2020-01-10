Деанджело стал вторым защитником в истории «Рейнджерс» с пятью очками в одном матче

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

Главным героем матча стал защитник «Рейнджерс» Тони Деанджело. Американец оформил хет-трик и сделал две результативные передачи. Деанджело повторил клубное достижение Брайана Лича 25-летней давности. До настоящего момента Лич был единственным защитником в истории «синерубашечников», кому удавалось набрать пять очков в одном матче.

В 1989 году Брайан забил гол и сделал четыре голевые передачи в матче с «Торонто Мэйпл Лифс», а спустя шесть лет пять раз ассистировал партнёрам во встрече с «Питтсбург Пингвинз».