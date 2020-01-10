Коннор Макдэвид первым набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился результативной передачей, благодаря чему первым набрал 70 очков в нынешнем сезоне НХЛ. В активе канадского форварда 24 заброшенные шайбы и 46 результативных передач в 46 матчах регулярного чемпионата.
Второе место в гонке бомбардиров занимает одноклубник Макдэвида Леон Драйзайтль, имеющий в активе 69 (25+44) очков после 46 матчей. Тройку лучших замыкает нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк с 65 (35+30) баллами в 35 матчах. Столько же очков в активе форварда «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона (26+39).
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