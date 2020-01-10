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Ринне стал вторым по возрасту голкипером, забросившим шайбу в матче НХЛ

Ринне стал вторым по возрасту голкипером, забросившим шайбу в матче НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.

Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам.

При этом Ринне стал вторым по возрасту голкипером, забросившим шайбу в матче НХЛ. Финн отличился в возрасте 37 лет и 67 дней. 17 марта 2013 года Мартин Бродо забил за «Нью-Джерси Дэвилз» в 40 лет и 319 дней.

37-летний Ринне стал 7-м голкипером в НХЛ, кому удалось забросить шайбу в пустые ворота
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