Ринне стал вторым по возрасту голкипером, забросившим шайбу в матче НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» переиграл «Чикаго Блэкхоукс». Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Джона Хайнса. «Хищники» впервые победили под руководством нового тренера.
Окончательный счёт установил голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. Финский вратарь поразил пустые ворота «Чикаго» броском через всю площадку. 37-летний голкипер стал седьмым вратарём за историю североамериканской лиги, кому удалось стать автором гола после броска по пустым воротам.
При этом Ринне стал вторым по возрасту голкипером, забросившим шайбу в матче НХЛ. Финн отличился в возрасте 37 лет и 67 дней. 17 марта 2013 года Мартин Бродо забил за «Нью-Джерси Дэвилз» в 40 лет и 319 дней.
37-летний Ринне стал 7-м голкипером в НХЛ, кому удалось забросить шайбу в пустые ворота
Читайте также
- 10 января 2020
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:56
-
05:52
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
-
00:00
- 9 января 2020
-
23:55
-
23:26
-
23:11
-
23:00
-
22:43
-
22:29
-
22:11
-
21:49
-
21:43
Партнерский контент