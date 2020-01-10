Голы Радулова и Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Анахаймом»

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в этом матче. Он отыграл 15 минут и 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету 2 броска, 1 силовой приём и 2 перехвата. В этом сезоне Александр забил 13 голов и отдал 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов также отметился голом в этой встрече. Его игровое время составило 12 минут и 30 секунд, а показатель полезности «+1». Также на его счету 2 броска, 1 силовой приём и 1 перехват. Теперь на счету Дениса стало 16 (10+6) очков в 39 матчах.

«Анахайм Дакс» имеет в своём активе 39 очков в 44 матчах и занимает последнее место (15) в Западной конференции. «Даллас Старз» (56) – 2-е.