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Голы Радулова и Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Анахаймом»

Голы Радулова и Гурьянова принесли «Далласу» победу над «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» принимал «Даллас Старз». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Даллас» одержал 6-ю победу подряд.

Российский нападающий «Старз» Александр Радулов отметился заброшенной шайбой в этом матче. Он отыграл 15 минут и 47 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1». На его счету 2 броска, 1 силовой приём и 2 перехвата. В этом сезоне Александр забил 13 голов и отдал 15 результативных передач в 40 матчах регулярного чемпионата.

Форвард «Далласа» Денис Гурьянов также отметился голом в этой встрече. Его игровое время составило 12 минут и 30 секунд, а показатель полезности «+1». Также на его счету 2 броска, 1 силовой приём и 1 перехват. Теперь на счету Дениса стало 16 (10+6) очков в 39 матчах.

«Анахайм Дакс» имеет в своём активе 39 очков в 44 матчах и занимает последнее место (15) в Западной конференции. «Даллас Старз» (56) – 2-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2020, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
0 : 3
Даллас Старз
Даллас
0:1 Гурьянов (Хинц, Линделль) – 10:13' (5x4)   0:2 А. Радулов (Сегин, Бишоп) – 25:10' (5x4)   0:3 Хинц (Дикинсон) – 56:56' (en)
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