Василевский, Кучеров и Сергачёв образовали тройку звёзд в матче с «Аризоной»
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась крупной победой хозяев со счётом 4:0. Игроки «молний» продлили свою победную серию до 9 матчей.
Российские игроки «Лайтнинг» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча.
Кучеров отметился дублем в этой встрече и стал второй звездой матча. Он является лучшим бомбардиром команды с 49 (17+32) очками в 42 матчах. Защитник Сергачёв замкнул тройку лучших. Михаил провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+2».
«Тампа» всухую обыграла «Аризону», продлив победную серию до 9 матчей
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