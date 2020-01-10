Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 января 2020 года

9 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.
Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча. Форвард Кучеров отметился дублем. Защитник Сергачёв провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+2».
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка, благодаря чему побил клубный рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин Павел Бучневич провёл на площадке 17 минут и 47 секунд, отметившись одной результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49.
По голу забили форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов, также заброшенной шайбой отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|25 из 25
|100,0
|4:0
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|46 из 49
|93,9
|6:3
|Бобровский
|«Флорида»
|30 из 32
|93,8
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|0%
|18.36
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+0
|+2
|0
|8
|0
|0
|-
|19.39
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|16.59
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|+1
|0
|4
|0
|0
|-
|18.39
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|+1
|0
|5
|2
|2
|-
|17.47
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+1
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|14.30
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|25%
|13.28
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+1
|+1
|0
|2
|2
|1
|-
|10.05
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|14.46
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|12.30
|Радулов (н)
|«Даллас»
|1+0
|0
|0
|2
|1
|0
|-
|15.50
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|2
|2
|1
|1
|-
|19.17
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|-1
|0
|1
|1
|2
|-
|16.52
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|1+0
|+2
|0
|3
|1
|2
|-
|22.17
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+1
|+1
|0
|0
|5
|1
|-
|19.27
- 10 января 2020
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10:08
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10:00
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09:35
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09:10
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09:00
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08:45
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08:35
-
08:20
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08:10
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07:50
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07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
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05:56
-
05:52
-
05:06
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04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10
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00:00
- 9 января 2020
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23:55
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23:26
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23:11
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23:00