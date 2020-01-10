Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 января 2020 года

9 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.

Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча. Форвард Кучеров отметился дублем. Защитник Сергачёв провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+2».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка, благодаря чему побил клубный рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин Павел Бучневич провёл на площадке 17 минут и 47 секунд, отметившись одной результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49.



По голу забили форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов, также заброшенной шайбой отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 25 из 25 100,0 4:0 Шестёркин «Рейнджерс» 46 из 49 93,9 6:3 Бобровский «Флорида» 30 из 32 93,8 5:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ковальчук (н) «Монреаль» 0+0 -1 0 2 0 0 0% 18.36 Кучеров (н) «Тампа» 2+0 +2 0 8 0 0 - 19.39 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 +1 0 4 0 0 - 16.59 Панарин (н) «Рейнджерс» 1+2 +1 0 4 0 0 - 18.39 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+1 +1 0 5 2 2 - 17.47 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+1 0 0 2 0 0 - 14.30 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 0 0 0 2 0 25% 13.28 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+1 +1 0 2 2 1 - 10.05 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 -1 0 2 0 0 - 14.46 Гурьянов (н) «Даллас» 1+0 0 0 5 0 0 - 12.30 Радулов (н) «Даллас» 1+0 0 0 2 1 0 - 15.50 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +1 2 2 1 1 - 19.17 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 -1 0 1 1 2 - 16.52 Сергачёв (з) «Тампа» 1+0 +2 0 3 1 2 - 22.17 Куликов (з) «Виннипег» 0+1 +1 0 0 5 1 - 19.27

Василевский, Кучеров и Сергачёв образовали тройку звёзд в матче с «Аризоной»