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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 января 2020 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 9 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

9 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 11 матчей, в которых приняли участие 18 российских игроков.

Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча. Форвард Кучеров отметился дублем. Защитник Сергачёв провёл на льду 22 минуты и 17 секунд, отметившись одной заброшенной шайбой при показателе полезности «+2».

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 3 (1+2) очка, благодаря чему побил клубный рекорд Уэйна Гретцки. Россиянин Павел Бучневич провёл на площадке 17 минут и 47 секунд, отметившись одной результативной передачей. Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, проводивший второй матч кряду в НХЛ, отразил 46 бросков из 49.

По голу забили форварды «Далласа» Александр Радулов и Денис Гурьянов, также заброшенной шайбой отметился нападающий «Флориды» Евгений Дадонов.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»25 из 25100,04:0
Шестёркин«Рейнджерс»46 из 4993,96:3
Бобровский«Флорида»30 из 3293,85:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Монреаль»0+0-102000%18.36
Кучеров (н)«Тампа»2+0+20800-19.39
Дадонов (н)«Флорида»1+0+10400-16.59
Панарин (н)«Рейнджерс»1+2+10400-18.39
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+1+10522-17.47
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+100200-14.30
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+00002025%13.28
Тренин (н)«Нэшвилл»0+1+10221-10.05
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+0-10200-14.46
Гурьянов (н)«Даллас»1+000500-12.30
Радулов (н)«Даллас»1+000210-15.50
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+12211-19.17
Любушкин (з)«Аризона»0+0-10112-16.52
Сергачёв (з)«Тампа»1+0+20312-22.17
Куликов (з)«Виннипег»0+1+10051-19.27
Василевский, Кучеров и Сергачёв образовали тройку звёзд в матче с «Аризоной»
У Панарина уже 61 очко! Он побил рекорд Гретцки в «Рейнджерс»!
А у Игоря Шестёркина вторая победа подряд и 46 сейвов — русские феерят в «Нью-Йорке».
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