Кучеров: Василевский весь сезон доказывает, что он лучший вратарь в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (4:0) поделился мнением о значимости первого шат-аута в сезоне в исполнении голкипера команды Андрея Василевского.

«Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского. Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нём говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.

Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча.