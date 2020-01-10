Кучеров: Василевский весь сезон доказывает, что он лучший вратарь в НХЛ
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (4:0) поделился мнением о значимости первого шат-аута в сезоне в исполнении голкипера команды Андрея Василевского.
«Первый матч на ноль многое значит для команды и Василевского. Он играет невероятно. Вне зависимости от того, что о нём говорят, я его считаю лучшим вратарем лиги. И сегодня он это доказал. Да он весь сезон это доказывал», — цитирует Кучерова пресс-служба НХЛ.
Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звездами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча.
Василевский: сейчас я очень средний вратарь. Не хватает стабильности
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