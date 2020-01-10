Шестёркин: о «Барсе» говорили, что она использует тактику «тики-така». В НХЛ то же самое

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как ему дался дебют в Национальной хоккейной лиге.

«Ребята в АХЛ по-другому играли в обороне. Я привык и знал, от кого чего ждать. „Нью-Йорк Рейнджерс“ для меня — как новая команда. Да и броски в НХЛ немного другие. Они сильнее. Нужно все компоненты подтянуть, чтобы к ним быть готовым. Скорости в НХЛ на порядок выше. Всё делается гораздо быстрее. Как говорили о футбольной „Барселоне“, что она использует тактику «тики-така». Тут то же самое.

Когда я только приехал, мне сказали, что у меня нормальные процент жира и вес. Но я на других ребят смотрел. У них там кубики на прессе. То, что я уже очень давно не видел. Пришлось тоже заниматься. И вот я опять приехал в «Рейнджерс». У меня жир упал на пять процентов, а вес — на семь килограмм.

Нужно ли бояться ехать в НХЛ? Если честно, тут у кого какие планы на свою карьеру. Одни не хотят рисковать своим местом. Другие хотят попробовать. Все люди разные, и нельзя никого винить. А то у нас такая страна, что сразу очень активно начинают это обсуждать, винить и говорить: «Да вот он… Да ему только деньги нужны. Всё с ним понятно…». Но я решил попробовать, потому что у меня была такая мечта. И понял, что уже созрел. Первый шаг в НХЛ получился нормальным. Главное, чтобы дальше было только лучше», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.