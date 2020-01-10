Василевский — о первом шат-ауте почти за год: много времени прошло
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский после победы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (4:0) прокомментировал тот факт, что этот шат-аут стал для него первым в НХЛ с 16 февраля 2019 года.
«Да, много времени прошло. Считаю, что все 60 минут мы играли хорошо. У нас были матчи, в которых я имел шанс сыграть на ноль, но мы пропускали в концовке. Сегодня мы сыграли идеально, вся команда это заслужила», — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.
Российские игроки «Тампы» Андрей Василевский, Никита Кучеров и Михаил Сергачёв признаны тремя звёздами матча. Голкипер «молний» Василевский оформил шат-аут, отразив 26 бросков, и стал лучшим игроком матча.
Купер — о Василевском: сейчас есть ощущение, что забить ему сложно
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