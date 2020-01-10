Ринне — о первом голе в карьере: понимаю, что такие вещи случаются раз в жизни

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2) прокомментировал первый гол в карьере.
«Конечно, я понимаю, что такие вещи случаются раз в жизни, поэтому очень рад. Очень приятно наблюдать, как шайба вкатывается в ворота. Если честно, мне показалось, что она пройдёт слева от ворот, но траектория её движения изменилась, и она попала в самый центр. Я всё ещё смотрел туда, когда Йози и Бонино набросились на меня как сумасшедшие. Было здорово. Я поднял руки и старался спокойно на всё реагировать.
Вовремя это получилось. Мы забили ещё один гол за 37 секунд до сирены, уже вели в счёте две шайбы. Хорошо, что шайба плашмя лежала на льду и я смог бросить. Мне нравится играть клюшкой, и я всегда мечтал забить гол. Сегодня удача была на моей стороне», — цитирует Ринне пресс-служба НХЛ.
- 10 января 2020
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
-
06:30
-
06:29
-
06:16
-
06:12
-
06:04
-
05:56
-
05:52
-
05:06
-
04:53
-
04:34
-
04:16
-
03:58
-
03:34
-
03:10