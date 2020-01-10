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Шестёркин — о прозвище Царь: в присутствии Лундквиста за такое просто голову отрубят

Шестёркин — о прозвище Царь: в присутствии Лундкви
Шестёркин — о прозвище Царь: в присутствии Лундквиста за такое просто голову отрубят
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин иронично отреагировал на то, что в среде болельщиков «синерубашечников» его называют Царём.

«Лундквист для меня легендой ещё в Москве был. Как его впервые летом увидел, был в восторге от его подхода к тренировочному процессу. Он до тренировки – в зале, после тренировки – в зале. На лёд самый первый выходит и самый последний. Это очень крутой человек! Счастлив и благодарен судьбе, что удалось с ним познакомиться и так близко посмотреть, как он относится к работе.

Не могу сказать, что вытесняю его из состава. Мне просто дают шанс, которым надо воспользоваться. Меня называют Царём? Да каким Царём? В присутствии Лундквиста-то (самого Хенрика называют Король. — Прим. «Чемпионата») просто голову за такое отрубят. Даже не думаю над этим. Он до сих пор здесь первый номер, просто за любой шанс надо цепляться», — передаёт слова Шестёркина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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