Доус: Москва — едва ли не лучшее место для проведения такого праздника, как Матч звёзд

Нападающий «Автомобилиста» Найджел Доус поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ—2020. В этом году Матч звёзд пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Динамо» в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея 2020 года.
«Матч звёзд — замечательное событие. Лига раз за разом проделывает огромную работу для того, чтобы сделать потрясающее мероприятие, на которое хочется приезжать и на которое интересно смотреть.
Это едва ли не лучшее место для проведения подобного праздника. Москва — большой и очень красивый город. Как раз там можно организовать хорошее, запоминающееся шоу. Кроме того людям всегда приятно приходить в новые места, а тут — новая, недавно построенная арена. Уверен, это будет отличный матч в отличном месте.
Для начинающего игрока будет очень нелегко попасть на Матч звёзд. Речь идёт не только о набранных очках и забитых голах, а и о том, чтобы полностью отдаваться игре и, даже будучи нападающим, самоотверженно играть во всех трёх зонах. Важно любить эту игру. Повторюсь — отдавать всего себя. Прибавлять и с каждым матчем становиться лучше, чем был вчера», — цитирует Доуса пресс-служба КХЛ.
- 10 января 2020
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