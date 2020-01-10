Турко: смотреть за Дацюком было одно наслаждение, но не играть против него

Бывший голкипер «Даллас Старз» Марти Турко в эфире подкаста Spittin Chiclets рассказал про знаменитый гол, который он пропустил от Павла Дацюка в 2005 году.

«Хочу сказать две вещи. Первое — я всегда плохо играл с „Детройтом“, и если кто-то и должен был сделать со мной нечто подобное, то пусть это будет Павел. Хотя бы не ты, Биз (Пол Биссонетт. — Прим. „Чемпионата“), а Дацюк, волшебник.



Второе — он сделал это в игре, а не в серии буллитов, так что… У меня тогда был тяжёлый период в карьере. Павел выскочил на меня, показал движение, я дёрнулся в одну сторону, а он оказался в другой и ещё так здорово поднял шайбу. Я никогда не видел такого движения до него. Он как бы катился вперёд и при этом двигался спиной назад. Смотреть за ним было одно наслаждение, но не играть против него», — приводит слова Турко телеграм-канал «Эпицентр».