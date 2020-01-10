Игроки «Торонто» в хоккейных свитерах совершили поездку в метро. Фото

Игроки «Торонто Мэйпл Лифс» в хоккейных свитерах совершили поездку в метро, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги.

«Утренняя поездка на работу», — гласит сообщение пресс-службы «Торонто» в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» «Торонто».

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«Кленовые листья» занимают шестое место в Восточной конференции НХЛ, набрав 54 очка после 45 матчей. В ходе сезона «Торонто» отправил в отставку Майка Бэбкока. В должности главного тренера его заменил Шелдон Кифи.

«Мэйпл Лифс» проиграли два последних матча регулярного чемпионата. В следующем матче они сыграют на выезде с «Флоридой Пантерз». Матч пройдёт 13 января (мск), начало встречи — в 03:00.