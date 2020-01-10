Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Эрикссон завершил карьеру
Известный шведский нападающий Джимми Эрикссон принял решение завершить карьеру, сообщает Expressen.
Последним клубом 39-летнего хоккеиста стал «Шеллефтео», где Джимми был капитаном команды. В минувшем сезоне Эрикссон забросил 8 шайб и сделал 11 голевых передач в 42 матчах регулярного чемпионата Швеции.
Джимми является обладателем Кубка Гагарина 2015 года. В сезоне-2014/2015 Эрикссон провёл за СКА 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 23 (13+10) очка. В плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков в 22 играх, включая гол в золотом матче.
Высшим достижением в карьере Эрикссона стала серебряная медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На том турнире Джимми был единственным игроком в составе национальной команды не из НХЛ.
Кого вы считаете лучшим шведским легионером в истории КХЛ?
Читайте также
- 10 января 2020
-
16:22
-
15:31
-
15:25
-
15:00
-
14:34
-
14:28
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:40
-
12:31
-
12:17
-
12:06
-
11:35
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:37
-
10:08
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:35
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
07:23
-
07:14
-
07:06
-
07:00
-
06:59
-
06:43
Партнерский контент