Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА Эрикссон завершил карьеру

Известный шведский нападающий Джимми Эрикссон принял решение завершить карьеру, сообщает Expressen.

Последним клубом 39-летнего хоккеиста стал «Шеллефтео», где Джимми был капитаном команды. В минувшем сезоне Эрикссон забросил 8 шайб и сделал 11 голевых передач в 42 матчах регулярного чемпионата Швеции.

Джимми является обладателем Кубка Гагарина 2015 года. В сезоне-2014/2015 Эрикссон провёл за СКА 56 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 23 (13+10) очка. В плей-офф на счету форварда 7 (3+4) очков в 22 играх, включая гол в золотом матче.

Высшим достижением в карьере Эрикссона стала серебряная медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи. На том турнире Джимми был единственным игроком в составе национальной команды не из НХЛ.