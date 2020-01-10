Окулов: в этом году Никитин стал больше требовать от игроков ЦСКА

Форвард ЦСКА Константин Окулов рассказал, как завоевание Кубка Гагарина в прошлом сезоне повлияло на москвичей и их главного тренера Игоря Никитина.

«У нас прошлый сезон был классным, но и в этом многие парни находятся в своём лучшем возрасте. Считаю, что у нас есть хороший шанс ещё раз выиграть Кубок Гагарина.

Стал ли ЦСКА сильнее? Думаю, да, мы стали сильнее. Пришли очень мастеровитые пацаны, которые сразу же стали приносить пользу команде. Мы же наконец-то взяли Кубок, прочувствовали вкус победы и стали только мощнее. Но в то же время нам стало тяжелее, к нам готовятся как к чемпиону. Придётся прикладывать дополнительные силы, чтобы повторить этот результат, это будет не так легко.

Как изменился Никитин и стал ли он более спокойным и уверенным? Мне кажется, он всегда таким был. В этом году тренер стал больше от нас требовать, потому что понимает: второй раз победить будет сложнее. Но чего-то совершенно нового в его поведении я не заметил.

Изменила ли меня победа? Конечно, она всех в каком-то плане меняет. Думаю, стал более уверенным. Но тут самое главное, чтобы уверенность не превратилась в самоуверенность. Не надо думать, что раз ты выиграл, то всё теперь можешь. Но в целом могу сказать, что как человек, я остался прежним», — цитирует Окулова пресс-служба КХЛ.