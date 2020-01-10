Быков: Шестёркин успешно провёл оба матча в НХЛ, но меня это не удивляет

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал игру голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина, который недавно был вызван из фарм-клуба из АХЛ.
«В «Рейнджерс» высокая конкуренция среди вратарей, но она даёт возможность активировать свои лучшие качества, даёт возможность для роста. Игорь успешно провёл оба матча в НХЛ, но меня это не удивляет. Ещё когда мы вместе работали в СКА, было видно, какой это талантливый и перспективный хоккеист. У нас вырастет вратарь высокого класса, которым мы будем гордиться», — цитирует Быкова РИА «Новости».
Шестёркин стал шестым голкипером в истории «Рейнджерс», выигравшим первые два матча в НХЛ. Ранее подобного достижения добились Лорн Шабо, Джим Генри, Марсель Пайе, Джон Ванбисбрук и Маккензи Скапски.
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