Заварухин: «Сибирь» была в долгу перед болельщиками, сегодня сыграли через не могу

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1).
«Мы тяжело входили в игру. Первый период был тяжёлый, мы больше играли на контратаках. Хороший гол забили во втором периоде с позиционной атаки. Поговорили с ребятами о том, что сейчас тяжёлый период, игры чередуются дома и на выезде. На волевых качествах, через не могу работа нужна. Парни поняли и хорошо отработали третий период, хочу их поблагодарить. Мы были в долгу перед болельщиками, проигрывали дома, но наконец-то смогли выиграть третий период. Спасибо им большое за поддержку.
Был ли план не откатываться? Мы хотели всю игру сыграть активно, но понимали, что был тяжёлый выезд, тяжело входили в матч. На волевых качествах сыграли, просили сыграть короткими сменами. Что с Чесалиным? Пока не могу ответить, ждём новостей от доктора», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 10 января 2020
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