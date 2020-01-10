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Шашков: не страшно, что не успел порадоваться своему голу, — победа была важнее

Шашков: не страшно, что не успел порадоваться своему голу, — победа была важнее
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1).

«Тяжёлая, боевая победа получилась. Работали всей командой, от свистка до свистка. К счастью, удалось наладить дисциплину, стало меньше удалений. Мы постоянно это обсуждаем, что нужно играть построже в плане удалений. У всех соперников хорошее большинство, и сегодня, к счастью, всё получилось.

Успел ли порадоваться своему голу? Хех, да ничего страшного. Главное, что команда победила. Забили, но через 13 секунд пропустили в ответ — счёт снова равный, нужно продолжать работать. Хорошо отработали, смогли забить второй, слава богу. Теперь с хорошим настроением готовимся к выезду», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

«Сибирь» прервала победную серию «Локомотива», длившуюся три матча
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