Шашков: не страшно, что не успел порадоваться своему голу, — победа была важнее

Нападающий новосибирской «Сибири» Никита Шашков прокомментировал победу своей команды в домашнем матче с ярославским «Локомотивом» (2:1).
«Тяжёлая, боевая победа получилась. Работали всей командой, от свистка до свистка. К счастью, удалось наладить дисциплину, стало меньше удалений. Мы постоянно это обсуждаем, что нужно играть построже в плане удалений. У всех соперников хорошее большинство, и сегодня, к счастью, всё получилось.
Успел ли порадоваться своему голу? Хех, да ничего страшного. Главное, что команда победила. Забили, но через 13 секунд пропустили в ответ — счёт снова равный, нужно продолжать работать. Хорошо отработали, смогли забить второй, слава богу. Теперь с хорошим настроением готовимся к выезду», — сказал Шашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 10 января 2020
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