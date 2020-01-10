«Сочи» — «Спартак»: стали известны составы команд

Сегодня, 10 января, в Сочи состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» будет принимать «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на этот матч.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

ХК «Сочи»:

Проскуряков (Налимов);

Бертильссон — Рундблад, Лугин — Коллинз — Архипов;

Абросимов — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Старков;

Ю. Александров — Воробьёв, Мосалёв — Точицкий — Шмелёв;

Гордеев, Рахимуллин, Выглазов — Рыбаков — Макаренко.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);

Виклунд — Херсли, Хохлачёв — Юньков — Никонцев;

Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Карсумс;

Кулик — Кутейкин, Котляревский — Аркалов — Цыплаков;

Львутин, Тришин, Галимов — Столяров — Кокарев.