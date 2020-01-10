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ХК «Сочи» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Сочи» — «Спартак»: стали известны составы команд

«Сочи» — «Спартак»: стали известны составы команд
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 10 января, в Сочи состоится очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Сочи» будет принимать «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Тренерские штабы команд определились с составами на этот матч.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги

ХК «Сочи»:

Проскуряков (Налимов);
Бертильссон — Рундблад, Лугин — Коллинз — Архипов;
Абросимов — Эллис, Алтыбармакян — Росен — Старков;
Ю. Александров — Воробьёв, Мосалёв — Точицкий — Шмелёв;
Гордеев, Рахимуллин, Выглазов — Рыбаков — Макаренко.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Виклунд — Херсли, Хохлачёв — Юньков — Никонцев;
Рылов — Д. Вишневский, Даугавиньш — Зубов — Карсумс;
Кулик — Кутейкин, Котляревский — Аркалов — Цыплаков;
Львутин, Тришин, Галимов — Столяров — Кокарев.

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